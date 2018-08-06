Во дворе жителя Агдама обнаружено 123 куста конопли - ФОТО

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Агдам. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан мужчина, выращивающий растения наркотического свойства.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате успешной операции сотрудников отделения полиции Агдамского района был задержана мужчина, выращивающий культивационным путем коноплю.
На приусадебном участке жителя села Маникли Натика Надирова в поселке Гузанлы было обнаружено, изъято и представлено на экспертизу 123 куста конопли.
По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости