Во дворе жителя Агдама обнаружено 123 куста конопли - ФОТО

Агдам. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан мужчина, выращивающий растения наркотического свойства.

Как сообщает карабахское бюро Report, в результате успешной операции сотрудников отделения полиции Агдамского района был задержана мужчина, выращивающий культивационным путем коноплю.

На приусадебном участке жителя села Маникли Натика Надирова в поселке Гузанлы было обнаружено, изъято и представлено на экспертизу 123 куста конопли.

По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.