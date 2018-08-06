 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во дворе жителя Агдама обнаружено 123 куста конопли - ФОТО

    Агдам. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агдамском районе задержан мужчина, выращивающий растения наркотического свойства.  

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате успешной операции сотрудников отделения полиции Агдамского района был задержана мужчина, выращивающий культивационным путем коноплю.  

    На приусадебном участке жителя села Маникли Натика Надирова в поселке Гузанлы было обнаружено, изъято и представлено на экспертизу 123 куста конопли.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi