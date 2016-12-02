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    Во дворе одной из столичных школ произошла драка, избит мужчина

    Получивший тяжелую травму мужчина госпитализирован

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Во дворе одной из столичных школ избит 43-летний мужчина.

    Как сообщает Report, во дворе школы №254 в поселке Ахмедлы Хатаинского района 43-летний Бейдуллаев Афган Вахид оглу поспорил с неизвестным лицом. В результате спора А.Бейдуллаев был избит. Он получил тяжелую травму. Пострадавший госпитализирован.

    По факту в Хатаинском РУП ведется расследование. При допросе А.Бейдуллаева выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. 

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