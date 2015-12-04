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    ​Во дворе больницы, в которой находятся нардаранцы, найдена граната

    Сотрудники полиции контролируют входы и выходы в больницу

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Во дворе Сабунчинской городской клинической больницы № 3 обнаружена граната "Ф-1". 

    Как сообщает Report, найденная граната была передана в Сабунчинское районное управление полиции (РУП).

    Отметим, что в ходе операции, проведенной 26 ноября министерством внутренних дел, были ранены несколько человек, оказавших сопротивление полиции. В настоящее время они лечатся в Сабунчинской городской клинической больнице № 3. Сотрудники полиции контролируют входы и выходы в больницу.

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