​Во дворе больницы, в которой находятся нардаранцы, найдена граната

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Во дворе Сабунчинской городской клинической больницы № 3 обнаружена граната "Ф-1".

Как сообщает Report, найденная граната была передана в Сабунчинское районное управление полиции (РУП).

Отметим, что в ходе операции, проведенной 26 ноября министерством внутренних дел, были ранены несколько человек, оказавших сопротивление полиции. В настоящее время они лечатся в Сабунчинской городской клинической больнице № 3. Сотрудники полиции контролируют входы и выходы в больницу.