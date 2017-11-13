Внук Фикрета Годжи не имеет претензий к убийцам своего отца

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу в отношении Эльнура Нахмедова, Парвиза Гусейнова и Руслана Мамедова, обвиняемых в убийстве сына секретаря Объединения писателей Азербайджана, народного поэта Фикрета Годжи Ялчына Годжаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил для Э. Нахмедова 19 лет, Р. Мамедова – 4 лет, П. Гусейнова – 3 лет тюремного заключения.

Сын покойного Я. Годжаева Али Годжаев заявил, что не имеет жалоб к обвиняемым.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 11 марта около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединения ветеранов ВОВ, расположенном по ул. М. Джалала, некий Руслан нанес тупым предметом удар в область головы члену объединения Я. Годжаеву. Я. Годжаев скончался на месте происшествия. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК. В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Я. Годжаев на почве возникшего спора был избит своими знакомыми - ранее судимым жителем города Сумгайыта Р. Мамедовым, жителем Сабирабадского района Э. Нахмедовым и жителем города Баку П. Гусейновым, после чего был убит Э. Нахмедовым. В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.