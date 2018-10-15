Вместе с Джахангиром Гаджиевым уголовное дело возбуждено в отношении экс-депутата

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Во втором уголовном деле в отношении экс-председателя ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева стало известно имя еще одного человека.

Как сообщает Report, это - обвиняемый в неплатеже взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана" кредита, ныне находящийся в заключении бывший депутат Дуньямин Халилов.

Д.Халилов и еще 24 человека уже ознакомились с материалами уголовного дела. Что касается Дж.Гаджиева, он еще знакомится с материалами уголовного дела, после чего дело передадут в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы. Оставшийся недовольным приговором бывший банкир подал апелляционную жалобу.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Д.Халилов приговорен к 13-ти годам тюрьмы.