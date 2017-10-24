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    Владелец "Аккорд" подал в суд на находящегося в заключении руководителя строительной компании

    Суд отклонил иск

    Баку. 24 октября.REPORT.AZ/ ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" подала в суд на ЖСК .

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО выдвинуло материальное требование.

    Сумма заявленных в иске денежных средств не разглашается.

    Суд отклонил иск. Недовольная решением суда ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд" подала апелляционную жалобу на решение суда.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что один из владельцев ЖСК А.А. в настоящее время находится под арестом. Он обвиняется в мошенничестве и по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 11 годам лишения свободы.

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