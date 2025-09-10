Виновники пожаров в Физули и Ходжавенде привлечены к ответственности

Сотрудники полиции задержали виновников пожара в поселке Ахмедалылар Физулинского района и поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Расследование установило, что пожары устроили Сулейман Мамедов 1964 года рождения и Кенан Абдуллаев 2001 года рождения. В результате обоих происшествий сгорело более 1 га сухой травы.

В отношении них применена административная мера - штраф в размере 400 манатов в соответствии с административным законодательством.