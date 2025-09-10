ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Виновники пожаров в Физули и Ходжавенде привлечены к ответственности

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 12:19
    Виновники пожаров в Физули и Ходжавенде привлечены к ответственности

    Сотрудники полиции задержали виновников пожара в поселке Ахмедалылар Физулинского района и поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    Расследование установило, что пожары устроили Сулейман Мамедов 1964 года рождения и Кенан Абдуллаев 2001 года рождения. В результате обоих происшествий сгорело более 1 га сухой травы.

    В отношении них применена административная мера - штраф в размере 400 манатов в соответствии с административным законодательством.

