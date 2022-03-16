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Вилаят Эйвазов назначил начальника отдела полиции на высокую должность

Вилаят Эйвазов назначил начальника отдела полиции на высокую должность Начальник 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции Заур Алиев назначен на высокую должность.
Происшествия
16 марта 2022 г. 11:09
Вилаят Эйвазов назначил начальника отдела полиции на высокую должность

Начальник 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции Заур Алиев назначен на высокую должность.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, З.Алиев освобожден от должности начальника отдела полиции и назначен заместителем начальника Бинагадинского РУП.

Отметим, что З.Алиев занимал должность начальника 22-го отдела полиции Насиминского РУП с 2018 года.

На должность нового начальника 22-го отдела полиции Насиминского РУП назначен Фахрин Бекташи.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov polis şöbəsinin rəisini yüksək vəzifəyə təyin edib

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