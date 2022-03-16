Вилаят Эйвазов назначил начальника отдела полиции на высокую должность

Начальник 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции Заур Алиев назначен на высокую должность.
Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, З.Алиев освобожден от должности начальника отдела полиции и назначен заместителем начальника Бинагадинского РУП.
Отметим, что З.Алиев занимал должность начальника 22-го отдела полиции Насиминского РУП с 2018 года.
На должность нового начальника 22-го отдела полиции Насиминского РУП назначен Фахрин Бекташи.