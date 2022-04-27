Вилаят Эйвазов назначил на высокий пост родственника генерала

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Полковник-лейтенант полиции Шахин Алиев назначен заместителем начальника полиции Абшеронского районного Управления охраны Министерства внутренних дел (МВД).

Ш.Алиев является родственником экс-начальника Главного управления охраны МВД, заместителя начальника отдела по военным вопросам Администрации президента генерал-майора Яшара Алиева.