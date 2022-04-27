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Вилаят Эйвазов назначил на высокий пост родственника генерала

Вилаят Эйвазов назначил на высокий пост родственника генерала В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.
Происшествия
27 апреля 2022 г. 11:15
Вилаят Эйвазов назначил на высокий пост родственника генерала

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Полковник-лейтенант полиции Шахин Алиев назначен заместителем начальника полиции Абшеронского районного Управления охраны Министерства внутренних дел (МВД).

Ш.Алиев является родственником экс-начальника Главного управления охраны МВД, заместителя начальника отдела по военным вопросам Администрации президента генерал-майора Яшара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət Eyvazov generalın qohumunu yüksək vəzifəyə təyin edib

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