Вилаят Эйвазов назначил на высокий пост родственника генерала

В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Полковник-лейтенант полиции Шахин Алиев назначен заместителем начальника полиции Абшеронского районного Управления охраны Министерства внутренних дел (МВД).
Ш.Алиев является родственником экс-начальника Главного управления охраны МВД, заместителя начальника отдела по военным вопросам Администрации президента генерал-майора Яшара Алиева.