Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность

Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор Заур Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Другим приказом министра З.Абдуллаев назначен начальником Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел.
На место З.Абдуллаева назначен начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку полковник Сардар Сафаров.