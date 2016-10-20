Видади Зейналов обвиняется в присвоении 8 млн, Бейтулла Гусейнов - 10 млн манатов - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Стала известна сумма денег, в присвоении которых обвиняется бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов.

Как сообщает Report, согласно обвинительному акту, бывший руководитель аппарата обвиняется в присвоении 8 млн манатов.

Бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов обвиняется в присвоении 10 млн манатов, а начальник управления "Оптические устройства" МСВТ Намазали Мамедов - в присвоении 4 млн манатов.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст.ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК.

Подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 8 ноября. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Напомним, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Фатуллаха Сеидова и главного бухгалтера объединения Рашада Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.