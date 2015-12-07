​Вице-президент SOCAR: Каждый делает все, что в его силах

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ " Я не думаю, что в пожаре, происшедшем на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли", есть факты провокации. Даже если и так, об этом можно будет говорить после результатов расследования, проведенного созданной госкомиссией".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал вице-президент SOCAR Рахман Гурбанов.

По его словам, результаты проведенного комиссией расследования будут обнародованы: "В настоящее время на территории ведутся работы, каждый делает все, что в его силах. Наша основная работа заключается в поиске пропавших без вести".

В своем заявлении первый вице-президент структуры Хошбехт Юсифзаде сказал, что всем раненым и близким погибших будет оказана необходимая помощь: "Оснований для беспокойств нет. Лишь бы нашлись наши пропавшие без вести нефтяники".