    Верховный суд вынес решение по уголовному делу обвиняемых по "Тертерскому делу"

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 13:22
    Верховный суд вынес решение по уголовному делу обвиняемых по Тертерскому делу

    Завершился судебный процесс по кассационной жалобе в отношении Фуада Агаева, Гурбана Джумшудова, Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова и Джавида Агададашова, обвиняемых по "Тертерскому делу".

    Как сообщает Report, на процессе в Верховном суде под председательством судьи Ильгара Джафарова, была рассмотрена кассационная жалоба потерпевшего об ужесточении наказания для подсудимых.

    Жалоба не была удовлетворена, решение суда нижней инстанции оставлено без изменений.

    Отметим, что решением Бакинского военного суда Фуад Агаев приговорен к 13 годам, Гурбан Джумшудов - к 10 годам, Фуад Ахундов - к 9 годам и 6 месяцам, Рамиль Ахмедов - к 9 годам и 6 месяцам, Джавид Агададашов - к 10 годам лишения свободы.

    Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура приняла решения о возобновлении уголовных дел по "Тертерскому делу". В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек по подозрению в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий.

    Им было предъявлено обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК АР.

    Ali Məhkəmə "Tərtər işi"ndə təqsirləndirilən şəxslərin cinayət işi üzrə qərar verib

    Лента новостей