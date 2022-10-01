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Верховный суд отменил кассационное решение в отношении 18 лиц, проходящих по "Тертерскому делу"

Верховный суд отменил кассационное решение в отношении 18 лиц, проходящих по "Тертерскому делу" Пленум Верховного суда отменил кассационное решение в отношении 18 лиц, проходящих по "Тертерскому делу"
Происшествия
1 октября 2022 г. 10:13
Верховный суд отменил кассационное решение в отношении 18 лиц, проходящих по Тертерскому делу

Пленум Верховного суда отменил кассационное решение в отношении 18 лиц, проходящих по "Тертерскому делу".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, на пленуме Верховного суда было удовлетворено ходатайство генерального прокурора в связи с "Тертерским делом": "Решением суда последнее кассационное решение по двум уголовным делам в отношении 18 человек было отменено. Дело направлено в апелляционный суд для повторного рассмотрения".

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə "Tərtər işi" ilə bağlı 18 nəfər barəsində kassasiya qərarını ləğv edib

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