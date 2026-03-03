Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 13:29
    Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Фариду Гусейнову, признанному виновным в убийстве жены и восьмимесячной дочери в Абшеронском районе.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова.

    Согласно постановлению, решение Сумгайытского апелляционного суда и приговор Сумгайытского суда по тяжким преступлениям о пожизненном лишении свободы в отношении Фарида Гусейнова - остается в силе.

    Напомним, трагедия произошла в июне 2023 года в поселке Гобу Абшеронского района. По версии следствия, Фарид Гусейнов (1993 г.р.) нанес своей супруге Лейле Гусейновой (2003 г.р.) и их восьмимесячной дочери множественные ножевые ранения, от которых они скончались. После совершенного преступления мужчина причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован.

    Ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 УК АР (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Ранее апелляционная жалоба на приговор также была отклонена.

