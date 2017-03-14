Верховный суд не удовлетворил жалобу бывших "ОМОН"овцев

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном Суде прошло судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы, поданной на решение суда пожизненно лишенными свободы Эльчином Амираслановым, Арифом Казымовым и Сяфой Поладовым.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем под председательством Фархада Керимова, адвокат Эльчин Садыгов сказал, что его подзащитные обратились в суд с заявлениями.

По его словам, в своем заявлении каждый из трех лиц написал, что желает участвовать в судебном заседании. Суд не удовлетворил ходатайство.

Затем выступил Э. Садыгов. Он попросил заменить наказание в виде пожизненного лишения свободы для своих подзащитных на наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет по статье 23 Уголовного кодекса, который был в силе до 2000 года.

По решению суда кассационная жалоба не была удовлетворена, решение Бакинского апелляционного суда осталось в силе.

Отметим, что члены Отряда полиции особого назначения Э. Амирасланов, А. Казымов и С. Поладов обратились в Гарадагский районный суд с просьбой заменить наказание в виде пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет по статье 23 Уголовного кодекса, который был в силе до 2000 года. Суд отказался принять в производство заявление, поданное адвокатом осужденных Э. Садыговым. Лица, оставшиеся недовольными этим решением, подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу. После этого они обратились в Верховный Суд. Напомним, что в 1996 году по приговору суда все три лица были приговорены к смертной казни.