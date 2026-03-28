В Азербайджане задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане 27 марта задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что за прошедший день сотрудники полиции раскрыли 30 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 13 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

В общей сложности задержаны 29 человек, находившихся в розыске, в том числе 15 человек, разыскиваемых в качестве должников.

Установлены 12 фактов, связанных с наркотиками, и 31 факт, связанный с изъятием незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.