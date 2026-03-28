В Азербайджане задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 11:51
В Азербайджане 27 марта задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что за прошедший день сотрудники полиции раскрыли 30 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 13 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
В общей сложности задержаны 29 человек, находившихся в розыске, в том числе 15 человек, разыскиваемых в качестве должников.
Установлены 12 фактов, связанных с наркотиками, и 31 факт, связанный с изъятием незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
Последние новости
12:09
Хуситы сообщили о ракетном ударе по целям в ИзраилеДругие страны
11:57
В Азербайджане 856 детей переданы на усыновлениеСоциальная защита
11:55
Золфагари: ВС Ирана уничтожили самолет-заправщик в результате удара по базе СШАВ регионе
11:51
В Азербайджане задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
11:27
INPEX перенаправит в Японию свою долю добываемой в Казахстане и Азербайджане нефтиЭнергетика
11:03
В Агсу арестованы подозреваемые в убийстве и сокрытии тела 43-летней женщиныПроисшествия
10:43
Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшийДругие страны
10:41
Фото
Азербайджан и Турция создают совместную рабочую комиссию в сфере медиа - ОБНОВЛЕНОМедиа
10:35