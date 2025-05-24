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Вчера с банковских карт граждан похищено около 5 тыс. манатов

Вчера с банковских карт граждан похищено около 5 тыс. манатов Вчера с банковских карт граждан похищено около 5 тыс. манатов
Происшествия
24 мая 2025 г. 11:23
Вчера с банковских карт граждан похищено около 5 тыс. манатов

23 мая с банковских карт граждан похищено более 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем вывели с карт различные суммы - от 20 до 1 200 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. "Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 5 min manata yaxın pul kiber üsulla oğurlanıb

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