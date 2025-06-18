Вчера с банковских карт граждан было похищено более 14 тыс. манатов

Вчера с банковских карт граждан было похищено более 14 тыс. манатов

Вчера с банковских карт граждан было похищено более 14 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что 17 июня с банковских счетов ряда лиц были похищены суммы в размере 6970, 3823, 840, 830, 590, 300, 153, 120, 61 и 31 манат.

В сообщении отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт, заблокировать номер и обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.