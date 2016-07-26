Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В жилом здании в Баку произошел пожар, в результате которого пострадали бабушка и ее внуки.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, пожар начался 25 июля в 21:00 в квартире Валентины Загаевской в жилом массиве "V" поселка "Ени Гюнешли" Сураханского района.

Пламя охватило площадь в 54 кв. м. Сгорела вся мебель и предметы быта. Пострадавшие В.Загаевская и ее внуки Нармин и Кямран были доставлены в больницу и после оказания им первой медицинской помощи выписаны.