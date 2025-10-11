Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 11 октября, 2025
- 19:34
Пожар в жилом доме во 2-м микрорайоне Сумгайыта потушен.
Как сообщает местное бюро Report, благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС возгорание удалось ликвидировать, предотвратив его распространение на соседние квартиры.
По факту ведется расследование.
В жилом доме во 2-м микрорайоне Сумгайыта произошел пожар.
Как сообщает местное бюро Report, возгорание возникло на четвертом этаже пятиэтажного здания.
На место происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время тушение пожара продолжается. Ведется эвакуация жильцов.
Причины пожара выясняются.
