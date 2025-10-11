Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 11 октября, 2025
    • 19:34
    Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар в жилом доме во 2-м микрорайоне Сумгайыта потушен.

    Как сообщает местное бюро Report, благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС возгорание удалось ликвидировать, предотвратив его распространение на соседние квартиры.

    По факту ведется расследование.

    В жилом доме во 2-м микрорайоне Сумгайыта произошел пожар.

    Как сообщает местное бюро Report, возгорание возникло на четвертом этаже пятиэтажного здания.

    На место происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    В настоящее время тушение пожара продолжается. Ведется эвакуация жильцов.

    Причины пожара выясняются.

    пожар Сумгайыт МЧС
    Видео
    Sumqayıtda yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb, üç nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    19:56

    В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и КНДР

    Другие страны
    19:47

    В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

    Другие страны
    19:34

    Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:28

    Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    19:26

    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В регионе
    19:17

    Министр обороны Турции предупредил террористов

    В регионе
    19:03

    Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

    Другие страны
    18:51

    СМИ: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октября

    Другие страны
    18:41

    В Париже прошла акция с требованием отставки Макрона

    Другие страны
    Лента новостей