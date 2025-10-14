Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Происшествия
    • 14 октября, 2025
    • 22:54
    В жилом доме в поселке Зых произошел пожар

    На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме по улице Хатама Аллахвердиева в поселке Зых Сураханского района Баку.

    Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

    При оценке оперативной обстановки было установлено, что в частном жилом доме произошел взрыв, за которым последовал пожар.

    Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ведомства один человек был вызволен из горящего дома. Пожар был оперативно потушен, не распространившись на соседние дома.

    В результате инцидента сгорели горючие конструкции и потолок на площади 30 кв.м одной комнаты одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 70 кв.м. В ходе пожара пострадали два человека.

    поселок Зых пожар МЧС Азербайджана
    Видео
    Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilib

