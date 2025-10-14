В жилом доме в поселке Зых произошел пожар

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме по улице Хатама Аллахвердиева в поселке Зых Сураханского района Баку.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в частном жилом доме произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ведомства один человек был вызволен из горящего дома. Пожар был оперативно потушен, не распространившись на соседние дома.

В результате инцидента сгорели горючие конструкции и потолок на площади 30 кв.м одной комнаты одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 70 кв.м. В ходе пожара пострадали два человека.