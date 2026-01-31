Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества, включая усиление противовоздушной обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил Альянс за эффективную координацию помощи, в частности в рамках инициативы PURL, и подчеркнул: главный фокус сейчас - защита неба", - отмечается в телеграм-канале ведомства.

Помимо прочего, среди приоритетов развитие зенитно-ракетного комплекса Patriot, поставка многофункциональных самолетов F-16 и артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также совместная работа над технологическим преимуществом, отмечается в заявлении.

Отдельно стороны обсудили координацию формата "Рамштайн" - для более оперативного принятия решений и поставок.