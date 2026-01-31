Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 21:11
    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества, включая усиление противовоздушной обороны страны.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

    "Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил Альянс за эффективную координацию помощи, в частности в рамках инициативы PURL, и подчеркнул: главный фокус сейчас - защита неба", - отмечается в телеграм-канале ведомства.

    Помимо прочего, среди приоритетов развитие зенитно-ракетного комплекса Patriot, поставка многофункциональных самолетов F-16 и артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также совместная работа над технологическим преимуществом, отмечается в заявлении.

    Отдельно стороны обсудили координацию формата "Рамштайн" - для более оперативного принятия решений и поставок.

    Минобороны Украины НАТО ПВО
