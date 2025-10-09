Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 08:30
    В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

    В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме, расположенном на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.

    Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

    В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что в кухне частного жилого дома, предположительно из-за утечки газа, произошел взрыв без последующего возгорания.

    Взрывной волной дому был нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести.

    Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. По факту ведется расследование соответствующими структурами.

    Bakıda fərdi yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alan var

    Лента новостей