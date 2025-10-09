В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 08:30
В службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме, расположенном на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.
Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что в кухне частного жилого дома, предположительно из-за утечки газа, произошел взрыв без последующего возгорания.
Взрывной волной дому был нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. По факту ведется расследование соответствующими структурами.
