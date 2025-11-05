В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц
- 05 ноября, 2025
- 16:25
В Зардабском районе задержаны отец и сын за охоту на диких птиц, занесенных в Красную книгу.
Как сообщили верхнеширванскому бюро Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий по пресечению незаконной охоты сотрудниками Зардабского РУП задержаны Александр Мирзалиев и его сын Роман Мирзалиев.
Задержанные охотились на территории поселка Беимлы. У них обнаружены и изъяты охотничье ружье и патроны.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
