    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    • 05 ноября, 2025
    • 16:25
    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    В Зардабском районе задержаны отец и сын за охоту на диких птиц, занесенных в Красную книгу.

    Как сообщили верхнеширванскому бюро Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий по пресечению незаконной охоты сотрудниками Зардабского РУП задержаны Александр Мирзалиев и его сын Роман Мирзалиев.

    Задержанные охотились на территории поселка Беимлы. У них обнаружены и изъяты охотничье ружье и патроны.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

