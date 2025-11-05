İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:04
    Zərdabda adları Qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Zərdab rayonunda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosuna DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Zərdab Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən qanunsuz ovun qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər keçirilib.

    Tədbirlər zamanı rayonun Bəyimli qəsəbəsi ərasizində adları "Qırmızı Kitab"a düşən çöl quşları ovlayan Aleksandr Mirzəliyev və oğlu Roman Mirzəliyev saxlanılıblar.

    Həmin şəxslərdən ov tüfəngi və patronlar aşkarlanaraq götürülüb.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

    Zərdab Qırmızı kitab qanunsuz ov

