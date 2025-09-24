В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков
Происшествия
- 24 сентября, 2025
- 10:48
В Зардабском районе Азербайджана полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, у задержанного в ходе операции жителя села Гошаоба Джейхуна Алиева изъяли 3,5 кг марихуаны.
В рамках другой операции был задержан житель района Салик Абдуллаев, у которого обнаружили расфасованную для продажи марихуану.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
