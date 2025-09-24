Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 10:48
    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    В Зардабском районе Азербайджана полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

    Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, у задержанного в ходе операции жителя села Гошаоба Джейхуна Алиева изъяли 3,5 кг марихуаны.

    В рамках другой операции был задержан житель района Салик Абдуллаев, у которого обнаружили расфасованную для продажи марихуану.

    По обоим фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Zərdabda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

