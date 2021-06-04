В Зангилане обнаружены неразорвавшиеся мины

Сотрудниками Зангиланского районного отдела полиции продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудниками Зангиланского районного отдела полиции продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Зангиланского районного отдела полиции при исполнении служебных обязанностей на территории села Агакишиляр обнаружили неразорвавшиеся мины.

Об этом были проинформированы сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). В ходе осмотра местности были обнаружены 7 противотанковых и противопехотных мин и взрывателей.

Для безопасного обезвреживания этих взрывчатых веществ были приняты соответствующие меры.