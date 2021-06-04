В Зангилане обнаружены неразорвавшиеся мины

Сотрудниками Зангиланского районного отдела полиции продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Зангиланского районного отдела полиции при исполнении служебных обязанностей на территории села Агакишиляр обнаружили неразорвавшиеся мины.
Об этом были проинформированы сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). В ходе осмотра местности были обнаружены 7 противотанковых и противопехотных мин и взрывателей.
Для безопасного обезвреживания этих взрывчатых веществ были приняты соответствующие меры.