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    В зале суда арестованы пастухи, обвиняемые в присвоении свыше 400 баранов

    Приговором суда Алиш Абдулов и Микаил Андалифов осуждены на 7 лет лишения свободы

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу пастухов - Сеймура Захидова, Джабира Нариманова, Миргусейна Зайидова, Алиша Абдулова и Микаила Андалифова, обвиняемых в присвоении свыше 400 баранов. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был оглашен приговор.

    Приговором суда Алиш Абдулов и Микаил Андалифов осуждены на 7 лет лишения свободы. Они арестованы в зале суда. 

    Другие обвиняемые получили 1 год условно. 

    Отметим, что обвиняемые работали пастухами в совхозе Гюздек. Они обвинялись в присвоении свыше 400 голов мелкого рогатого скота, принадлежащих фермерскому хозяйству. 

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