В Закатале произошло второе за день землетрясение - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Закатале произошло второе за день землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканской сейсмологической службе при Национальной академии наук Азербайджана, толчки зафиксированы в 14:00 по местному времени в 14 километрах юго-западу от закатальской станции.
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12.53
В Закатале произошло землетрясение мощностью 4,9 балла.
Как сообщили Report в Республиканской сейсмологической службе при Национальной академии наук Азербайджана, толчки были зафиксированы в 11:35 в 17 километрах к югу-западу от закатальской станции на территории Закатала.
Землетрясение магнитудой 4,9 балла с эпицентром толчков на глубине 2 км, было ощутимым в соседних районах - от трех до пяти баллов.
Грузинское бюро Report сообщило, что подземные толчки были ощутимы по всей территории Грузии, нет информации о каких-либо разрушениях.
Отметим, что ранее сообщалось о землетрясении в Гахе.
По данным северо-западного бюро Report, сегодня утром в 11:35 произошло землетрясение на территории Гахского района.
По словам местных жителей, подземные толчки были ощутимы один раз.
Землетрясение было ощутимо в городе Гах и прилегающих селах.
Valeh DadaşovАвтор новости