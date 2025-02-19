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В Загатале возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев

В Загатале возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев В Загатальском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки многолетних деревьев вдоль автомобильной дороги.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 21:32
В Загатале возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев

В Загатальском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки многолетних деревьев вдоль автомобильной дороги.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело расследование по факту вырубки и незаконной обрезки деревьев по обочинам трассы Даначы - Ашагы Чардахлар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев с использованием служебного положения, причинившая значительный и крупный ущерб) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.

Вопрос также обсуждался в Загатальской районной исполнительной власти. Так, Рамазан Давудов, представитель по территориальному округу Магов, был освобожден от занимаемой должности за халатность в организации экологического контроля на данном участке.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb, vəzifəli şəxs işdən azad edilib

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