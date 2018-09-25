В Загатале в санузле дворца торжеств обнаружен труп мужчины

Загатала. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе в санузле дворца торжеств обнаружен труп мужчины.

Как сообщает загатала-балакенское бюро Report, труп был обнаружен сегодня утром в санузле дворца торжеств "Аиша" на территории села Гёям.

В ходе предварительного расследования стало известно, что это труп жителя села Абайлы Камиля Мехти оглу Костиева 1957 г.р. Покойный работал сторожем во дворце торжеств. Следов насилия на теле не обнаружено, предположительно, мужчина скончался от сердечного приступа.

По факту ведется расследование.