В Забрате произошло смертельное ДТП
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 10:23
В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado под управлением Мирали Аббасова, двигаясь на зеленый сигнал светофора и выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял Алескер Алескеров (2003 г.р.). В результате столкновения А.Алескеров скончался на месте.
Пассажиры - Севиндж Расулова (2003 г.р.) и Назрин Расулова (2006 г.р.), а также водитель М. Аббасов получили травмы различной степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
