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В Забрате на автозаправке произошел пожар

В Забрате на автозаправке произошел пожар В поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку в авторемонтной мастерской на территории автозаправочной станции общей площадью 250 кв.м произошел пожар.
Происшествия
24 декабря 2024 г. 12:00
В Забрате на автозаправке произошел пожар

В поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку в авторемонтной мастерской на территории автозаправочной станции общей площадью 250 кв.м произошел пожар.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествия привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, пожар локализован и потушен в короткие сроки.

В результате пожара в одном из трех боксов авторемонтной мастерской на территории площадью 80 кв.м сгорели двигатель и часть салона легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107".

Остальные 2 бокса автомастерской были защищены от огня.

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