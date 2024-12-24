В Забрате на автозаправке произошел пожар

В поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку в авторемонтной мастерской на территории автозаправочной станции общей площадью 250 кв.м произошел пожар.

В поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку в авторемонтной мастерской на территории автозаправочной станции общей площадью 250 кв.м произошел пожар.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествия привлечены подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, пожар локализован и потушен в короткие сроки.

В результате пожара в одном из трех боксов авторемонтной мастерской на территории площадью 80 кв.м сгорели двигатель и часть салона легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107".

Остальные 2 бокса автомастерской были защищены от огня.