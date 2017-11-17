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    В Ясамале выехавший со скоростью с второстепенной дороги на главную автомобиль врезался в две машины - ФОТО - ВИДЕО

    В результате пострадал один человек© Report

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы произошла цепная авария, в результате которой пострадал человек.

    Как сообщает Report, при движении Орхана Керимова на автомобиле марки "Лифан" по улице Зивербека Ахмедбекова в сторону станции метро "20 Января" автомобиль марки "ВАЗ-21014" под управлением Эмина Эйвазова на высокой скорости выехал с второстепенной дороги и ударился о заднюю часть "Лифана".

    "ВАЗ-21014" вслед за этим ударился о другое транспортное средство у обочины дороги и остановился. В результате аварии автомобили получили повреждения. Один из пассажиров "ВАЗ" получил травмы и был госпитализирован.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции взяли объяснение у водителей. Автомобили перевезены на штрафстоянку. По факту начато расследование.

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