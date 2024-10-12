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В Ярдымлы задержаны наркокурьеры

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры 15:25
Происшествия
12 октября 2024 г. 15:58
В Ярдымлы задержаны наркокурьеры

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков, доставленных из Ирана.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе операции были задержаны 47-летний Джейхун Гасанов и его 27-летний родственник Гусейн Джафаров.

Согласно информации из Ленкоранской региональной группы пресс-службы МВД, у них было обнаружено в общей сложности 20 килограммов марихуаны и опиума, ввезенных контрабандным путем гражданином Ирана, личность которого устанавливается.

В ходе расследования было установлено, что задержанные оказывали услуги по доставке этих наркотиков по указанным адресам за материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Yardımlıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qohumlar saxlanılıblar

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