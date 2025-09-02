В Ярдымлы произошел пожар
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 13:17
Пожарные МЧС потушили пожар в здании в Ярдымлинском районе.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел на улице Гейдара Алиева.
На место происшествия оперативно были направлены пожарные бригады.
Пожар удалось потушить в краткие сроки, предотвратив распространение огня на более обширную территорию.
