WP: Дроны атаковали дипломатический комплекс США в Багдаде

Дипломатический комплекс США в Багдаде, предположительно, подвергся атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно приведенным сведениям, расположенный неподалеку от аэропорта Багдада и иракских военных баз американский центр дипломатической поддержки, занимающийся логистическим обеспечением дипкорпуса США, был атакован шестью БПЛА, пять из которых были сбиты.

Удар беспилотника, отмечает WP, пришелся на место рядом со смотровой вышкой. О возможных жертвах не сообщается. Источники газеты отмечают, что администрация США устанавливает ответственных за предполагаемый удар БПЛА.

Ранее об атаке БПЛА на американский дипломатический объект, расположенный недалеко от аэропорта Багдада, сообщило агентство Reuters. По его сведениям, удар был нанесен с применением двух беспилотников.