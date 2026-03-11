При пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя полиции Фредерика Папо, рассматривается версия об "умышленном акте", однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы. Швейцарские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем.

"Прибывшие на место спасательные службы обнаружили автобус полностью в огне", - говорится в заявлении регионального правительства.

По данным полиции, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницы, еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Прокуратура начала уголовное расследование для выяснения обстоятельств трагедии.