Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    При пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 06:08
    При пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

    По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы.

    Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

    По словам представителя полиции Фредерика Папо, рассматривается версия об "умышленном акте", однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

    Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы. Швейцарские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем.

    "Прибывшие на место спасательные службы обнаружили автобус полностью в огне", - говорится в заявлении регионального правительства.

    По данным полиции, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницы, еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

    Прокуратура начала уголовное расследование для выяснения обстоятельств трагедии.

    пожар Швейцария погибшие
    İsveçrənin Kerzers şəhərində avtobusda baş verən yanğında altı nəfər ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    07:13

    В КНДР испытали стратегические крылатые ракеты

    Другие страны
    07:00
    Фото

    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:53

    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидам

    Внутренняя политика
    06:08

    При пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

    Другие страны
    05:49

    В ООН высоко оценили Бакинский форум по безопасности

    Внешняя политика
    05:13

    IEA предложило высвободить из своих резервов крупнейший объем нефти

    Энергетика
    04:50

    Иран заявил об ударах по Израилю и военным базам США

    В регионе
    04:28

    Глава Госкомитета: Моделью ASAN Xidmət должны пользоваться женщины всех стран мира

    Внешняя политика
    04:06

    The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

    Другие страны
    Лента новостей