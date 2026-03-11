Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

Очередные группы переселенцев прибыли в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района, им представлены ключи от нового жилья.

Как сообщает Report, на данном этапе обеспечено возвращение 21 семьи (103 человека) в село Ханабад и 20 семей (81 человек) в поселок Гырмызы Базар.

07:00

В рамках инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госпрограммы "Великое возвращение" в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района утром в среду выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, эти лица ранее были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

На текущем этапе в Гырмызы Базар возвращаются 20 семей (81 человек), а в Ханабад - 21 (103 человека).

В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.