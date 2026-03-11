Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 12:53
    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Очередные группы переселенцев прибыли в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района, им представлены ключи от нового жилья.

    Как сообщает Report, на данном этапе обеспечено возвращение 21 семьи (103 человека) в село Ханабад и 20 семей (81 человек) в поселок Гырмызы Базар.

    В рамках инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госпрограммы "Великое возвращение" в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района утром в среду выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, эти лица ранее были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    На текущем этапе в Гырмызы Базар возвращаются 20 семей (81 человек), а в Ханабад - 21 (103 человека).

    В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Köç karvanları Xocavənd və Xocalı rayonlarına çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-2
    Azerbaijan relocates another group of former IDPs to liberated territories
