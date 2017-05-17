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    В Ярдымлы без вести пропал 17-летний юноша - ФОТО

    Орхан Ализаде ушел из дома 11 мая и больше не вернулся© Report.az

    Ярдымлы. 17 мая. REPORT.AZ/ В Ярдымлы без вести пропал местный житель.

    Как сообщает южное бюро Report, Орхан Алисафа оглу Ализаде 2000 г.р. 11 мая 2017 года вышел из своего дома, расположенного в Ярдымлинском районе, и больше не вернулся.

    По информации его близких, Орхана в последний раз видели, когда он садился в одну из машин такси, курсирующего в направлении города Баку.

    Людей, видевших Орхана Ализаде, просят позвонить по следующим телефонам: (012) 497-51-68 и (050) 872-81-81.

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