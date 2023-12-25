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В Ярдымлинском районе задержан наркокурьер с 18 кг наркотиков

В Ярдымлинском районе задержан наркокурьер с 18 кг наркотиков В Ярдымлинском районе сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 18 кг наркотических средств и свыше 6 тыс. таблеток с психотропным веществом.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 09:43
В Ярдымлинском районе задержан наркокурьер с 18 кг наркотиков

В Ярдымлинском районе сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 18 кг наркотических средств и свыше 6 тыс. таблеток с психотропным веществом.

Как сообщили Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ярдымлинского районного управления полиции задержали ранее судимого жителя Лянкярана Халида Гусейнова по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

Всего у задержанного было изъято более 17 кг марихуаны, 1 кг опиума и 6260 таблеток метадона.

В ходе расследования было установлено, что Гусейнов был привлечен к незаконной деятельности проживающим за рубежом наркоторговцем.

По данному факту в Ярдымлинском РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYardımlıda dərədən 18 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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