О нас

В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов

В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 15:27
В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов

В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщает постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

За отчетный период правоохранительные органы в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий выявили в общей сложности 685 фактов преступлений.

Из них 179 связаны с незаконной продажей наркотических средств, 505 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 1 - с другими преступлениями данной категории.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 750 кг 328,026 гр наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму 19 млн 430 тыс. манатов. Из них 681 кг 035,96 гр составила марихуана, 28 кг 335,05 гр - героин, 13 кг 146,382 гр - опиум, 9 кг 230,5 гр - гашиш, 3 кг 621,6 гр - другие наркотические средства и 14 кг 958,534 гр - психотропные вещества. Также за указанный период из незаконного оборота изъято 1475 таблеток метадона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay dəyəri 19 milyon manatdan çox olan narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Экслюзивные новости

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
19 февраля 2025 г. 07:00
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi