В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов

В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов.

В январе в Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 19 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщает постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

За отчетный период правоохранительные органы в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий выявили в общей сложности 685 фактов преступлений.

Из них 179 связаны с незаконной продажей наркотических средств, 505 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 1 - с другими преступлениями данной категории.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 750 кг 328,026 гр наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму 19 млн 430 тыс. манатов. Из них 681 кг 035,96 гр составила марихуана, 28 кг 335,05 гр - героин, 13 кг 146,382 гр - опиум, 9 кг 230,5 гр - гашиш, 3 кг 621,6 гр - другие наркотические средства и 14 кг 958,534 гр - психотропные вещества. Также за указанный период из незаконного оборота изъято 1475 таблеток метадона.