В Волгограде арестован азербайджанский бизнесмен за сбыт марихуаны

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Михайловском городе Волгоградской области наркополицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимого 46-летнего уроженца Азербайджана – владельца одного из кафе, расположенного на Рижском рынке

Как передает Report, хозяин местного кафе приготовил на продажу свыше 1,6 кг марихуаны.

По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанного арестовали.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к приобретению наркотиков у задержанного.