В Виргинии в результате ДТП погибли 6 человек

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Не менее шести человек погибли, 10 пострадали в результате ДТП в штате Виргиния на востоке США. Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел утром в субботу в северо-восточной части штата. Микроавтобус, в котором находились 16 человек, съехал с проезжей части, а затем вернулся на дорогу и врезался в автомобиль. По словам полиции, микроавтобус в результате столкновения перевернулся несколько раз.

Шесть пассажиров, которых выбросило из микроавтобуса в ходе происшествия, среди них женщина и подросток, погибли на месте. Девять пассажиров и водитель были доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями.

Водитель автомобиля не пострадал.