​В Верховном суде Азербайджана рассмотрят иск компании против министерства на 2 млн. манатов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ООО "Prokter & Gembl Azərbaycan Servisləri" подало в суд на Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло требование о ликвидации решения и инструкции.

Бакинский административно-экономический суд №1 не обеспечил иск и Бакинский апелляционный суд оставил судебный акт неизменным. Не согласившаяся с этим компания обратилась в Верховный суд Азербайджана.

Иск рассмотрят в Верховном суде Азербайджана.

Напомним, что в ходе проверок, проведенных в прошлом году Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности, в рекламах зубных щеток "Oral-B Pro-flex", батарей "Duracell", стирального порошка "Ariel" и зубной пасты "Blend-a-med Pro-expert" были выявлены путающие потребителей неточные сведения.

В связи с этим в отношении заказчика указанных реклам - ООО "Prokter & Gembl Azərbaycan Servisləri" было возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства.

За нечестную конкуренцию, в отношении ООО "Prokter & Gembl Azərbaycan Servisləri" применена финансовая санкция на сумму 2 млн. 163 тыс. манатов.