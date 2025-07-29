В Узбекистане в канал попала нефть из-за аварии

В Узбекистане в канал попала нефть из-за аварии

В Андижанской области Узбекистана зафиксировано загрязнение канала нефтью.

Об этом передает Report со ссылкой на Управление экологии Андижанской области.

Информация об инциденте распространилась 29 июля в социальных сетях - пользователи сообщали, что по каналу, проходящему через село Раиш Булакбашинского района, течет черная жидкость, похожая на нефть.

По данным регионального управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, причиной разлива стала аварийная ситуация на предприятии Sanoat Energetika Guruhi, занимающемся переработкой нефти.

"Инцидент полностью ликвидирован. В отношении компании Sanoat Energetika Guruhi оформлены документы для проведения проверки в установленном порядке", - говорится в сообщении.