Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Узбекистане 10 военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 14:49
    В Узбекистане 10 военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне

    До 10 военнослужащих пострадали при взрыве на полевом учебном полигоне в Нукусе (Узбекситан).

    Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Узбекистана.

    Согласно сообщению, инцидент произошел 10 сентября во время практических занятий.

    По предварительной информации, при срабатывании детонационного шнура учебного взрывного устройства произошел небольшой взрыв. В результате пострадали 10 военнослужащих, участвовавших в учениях. 8 из них были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, 2 - получили легкие повреждения.

    Всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.

    По факту инцидента назначено служебное расследование, ведеется проверка.

    Узбекистан взрыв военнослужащие Нукус полигон

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей