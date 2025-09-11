В Узбекистане 10 военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне

До 10 военнослужащих пострадали при взрыве на полевом учебном полигоне в Нукусе (Узбекситан).

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Узбекистана.

Согласно сообщению, инцидент произошел 10 сентября во время практических занятий.

По предварительной информации, при срабатывании детонационного шнура учебного взрывного устройства произошел небольшой взрыв. В результате пострадали 10 военнослужащих, участвовавших в учениях. 8 из них были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, 2 - получили легкие повреждения.

Всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние их здоровья не вызывает опасений.

По факту инцидента назначено служебное расследование, ведеется проверка.