В Украине застрелен азербайджанец

В украинском городе Кривой Рог застрелен азербайджанец.

В украинском городе Кривой Рог застрелен азербайджанец.

По данным Восточно-европейского бюро Report, 35-летний Махмудов Эльдар Рамзан оглу был застрелен украинскими военными по неосторожности при прохождении поста на въезде в город.

Автомобиль Э.Махмудова, который, как и местные волонтеры, доставлял продукты питания украинским бойцам, на обратном пути был обстрелян. В результате Э.Махмудов скончался на месте. Застрелившие его 2 украинских военных по санкции Военной прокуратуры города были немедленно арестованы, возбуждено уголовное дело.

Э. Махмудов был гражданином Украины.