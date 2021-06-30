В Украине задержан разыскиваемый Азербайджаном мужчина

В столице Украины Киеве задержан гражданин Азербайджана.

В столице Украины Киеве задержан гражданин Азербайджана.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report из Киевской областной полиции, 44-летний Натиг Мамедов обвиняется в использовании поддельных документов, мошенничестве и прочих преступных деяниях.

Установлено, что человек, объявленный Азербайджаном в международный розыск в 2016 году, находился на Украине с 2018 года. Его долгое время разыскивала украинская полиция.

Гражданин Азербайджана был задержан в городе Белая Церковь, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.