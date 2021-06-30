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В Украине задержан разыскиваемый Азербайджаном мужчина

В Украине задержан разыскиваемый Азербайджаном мужчина В столице Украины Киеве задержан гражданин Азербайджана.
Происшествия
30 июня 2021 г. 19:31
В Украине задержан разыскиваемый Азербайджаном мужчина
Натиг Мамедов

В столице Украины Киеве задержан гражданин Азербайджана.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report из Киевской областной полиции, 44-летний Натиг Мамедов обвиняется в использовании поддельных документов, мошенничестве и прочих преступных деяниях.

Установлено, что человек, объявленный Азербайджаном в международный розыск в 2016 году, находился на Украине с 2018 года. Его долгое время разыскивала украинская полиция.

Гражданин Азербайджана был задержан в городе Белая Церковь, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Ukraynada saxlanılıb

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